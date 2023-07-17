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Кремль объявил о фактическом прекращении зерновой сделки

12:21
  • понедельник
  • 17 июля 2023

17 июля истек срок договоренностей

Договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена. Такое заявление сделал в понедельник, 17 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля подчеркнул, что Россия незамедлительно вернется к соглашению, как только касающиеся ее договоренности будут выполнены.

При этом Песков отрицательно ответил на вопрос, может ли взрыв на Крымском мосту, организованный украинскими спецслужбами в ночь на 17 июля, повлиять на зерновую сделку. Чиновник напомнил, что позиция Москвы по черноморской продовольственной инициативы была заявлена еще до данного теракта, это не связанные между собой события, сообщает ТАСС.

Россия, соглашаясь на пролонгацию зерновой сделки до 17 июля, предупредила, что требует скорейшего устранения всех недочетов в части, касающейся экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Однако ничего из этого не было сделано.

13 июля президент России Владимир Путин заявил, что санкции против России со стороны Запада усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики. Вместе с тем многие европейские страны начали отказываться от украинского зерна и дискриминировать его. По словам Путина, Москва подумает, как поступить по вопросу о продлении зерновой сделки — в частности, Россия может приостановить участие в ней до выполнения своих требований.

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