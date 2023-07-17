МИД КНР: Пекин надеется на продление зерновой сделки

Китай продолжит диалог с Россией для обеспечения продовольственной безопасности

Власти Китая рассчитывают на осуществление черноморской сделки в полном объеме. Об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай надеется, что инициатива о перевозке зерна будет и далее осуществляться в полном объеме", - заявила Мао Нин, чьи слова приводит ТАСС.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что правительство Китая планирует поддерживать конструктивный диалог с российскими дипломатами для обеспечения продовольственной безопасности в мире.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва подумает о продлении зерновой сделки. По его словам, введение антироссийских санкций странами Запада усугубило ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики.

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