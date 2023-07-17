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Медведев призвал к "негуманным методам" после ЧП на Крымском мосту

12:24
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Террористы понимают только язык силы

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к жестким действиям в связи с терактом на Крымском мосту.
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Террористы не понимают санкции, запугивания и прочие гуманные методы борьбы. Высшее руководство террористических формирований должно быть уничтожено, написал Медведев в своем Telegram-канале.

"Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы. Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников", - подчеркнул он.

О происшествии на Крымском мосту стало известно ранним утром 17 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, к нему причастны украинские спецслужбы. Атака была совершена двумя беспилотными надводными аппаратами. Повреждено автодорожное полотно моста, железнодорожные пути не пострадали.

В результате происшествия погибли ехавшие в автомобиле мужчина и женщина - жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь поучила ранения, она в больнице Краснодарского края.

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