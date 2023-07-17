Нужны каналы для диалога

Дипломатические отношения Москвы с Вашингтоном и Лондоном вряд ли будут разорваны. Такое заявление сделал в понедельник, 17 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что вряд ли нужно "что-то разрывать полностью", поскольку "в самые острые моменты все равно нужны каналы диалога".

При этом Песков подчеркнул, что это не означает, что мы как-то развиваем какие-то отношения, об этом сейчас не может быть и речи, так как Москве хорошо известно, "насколько глубока координация" между киевским режимом и США, рядом европейских государств и НАТО.

Никаких иллюзий у российской стороны по этому поводу нет, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова указала, что решения об атаках на российские объекты принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. Это означает, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки, а США и Великобритания осуществляют руководство этой "террористической огосударствленной структурой".

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