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В Японии предложили создать глобальный резерв природного газа

12:56
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Обсуждение идеи запланировано на предстоящей конференции в Токио

Представители торгового ведомства Японии предложили создать мировой запас природного газа, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на официальное заявление Министерство торговли страны.   

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Как отметили авторы публикации, глобальный запас природного газа будет создан по аналогии с уже существующими резервными энергетическими организациями. При этом уточняется, что такие радикальные меры будут способствовать не только стабилизации мировых цен на энергоносители, но и предотвращению дефицита природного газа в отдельных странах.

По данным издания, японские чиновники планируют обсудить идею о создании соглашения на предстоящей конференции производителей и потребителей СПГ в Токио.  

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что на данный момент в России нет дефицита нефтепродуктов. По его словам, ключевые потребности в нефтепродуктах удовлетворяются в полном объеме.

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