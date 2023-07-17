В Японии предложили создать глобальный резерв природного газа

Обсуждение идеи запланировано на предстоящей конференции в Токио

Представители торгового ведомства Японии предложили создать мировой запас природного газа, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на официальное заявление Министерство торговли страны.

Как отметили авторы публикации, глобальный запас природного газа будет создан по аналогии с уже существующими резервными энергетическими организациями. При этом уточняется, что такие радикальные меры будут способствовать не только стабилизации мировых цен на энергоносители, но и предотвращению дефицита природного газа в отдельных странах.

По данным издания, японские чиновники планируют обсудить идею о создании соглашения на предстоящей конференции производителей и потребителей СПГ в Токио.

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