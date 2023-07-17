Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в реанимацию

Ее перевезли из Темрюка в Краснодар

Девочку, которая пострадала при атаке на Крымский мост, привезли в реанимацию детской краевой клинической больницы в Краснодаре.

14-летнего подростка доставили из Темрюкской ЦРБ в Краснодар вертолетом. Девочка находится в сознании, ее состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в Telegram-канале.

"С ней работают психологи", - написала Минькова.

Ведущие специалисты ДККБ проведут консультации, после чего определят дальнейшую тактику лечения ребенка.

Родители девочки скончались на месте от взрыва автомобиля во время ЧП на Крымском мосту. Telegram-канал SHOT, утверждает, что девочка еще не знает о смерти мамы и папы.

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