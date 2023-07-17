Кремль прокомментировал безопасность туристов в Крыму

Все необходимые меры предпринимаются

Дополнительные меры безопасности в Крыму после теракта на Крымском мосту пока не обсуждались, но они постоянно совершенствуются. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в понедельник, 17 июля.

Спикер Кремля указал, что Крым сейчас испытывает дополнительную "туристическую нагрузку, возникают очереди [к пунктам досмотра], об этом неоднократно заводили речь на совещаниях у президента, говорилось о том, что, конечно, главной задачей является обеспечить безопасность".

Теракт киевского режима на Крымском мосту "потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер, дополнительной работы", цитирует Пескова ТАСС.

В ночь на 17 июля киевский режим предпринял очередную атаку на Крымский мост. Пострадало дорожное полотно, опоры конструкции выдержали. В результате теракта украинских спецслужб погибли два человека — муж и жена, их 14-летняя дочь попала в больницу.

После случившегося зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к жестким действиям, подчеркнув, что террористы не понимают санкции, запугивания и прочие гуманные методы борьбы. Он предложил "взрывать их собственные дома и дома их родственников", уничтожив высшее руководство террористических формирований.

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