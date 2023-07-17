ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль прокомментировал безопасность туристов в Крыму

13:04
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Все необходимые меры предпринимаются

Дополнительные меры безопасности в Крыму после теракта на Крымском мосту пока не обсуждались, но они постоянно совершенствуются. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в понедельник, 17 июля.
Украина вновь атаковала Крымский мост. Главное

Спикер Кремля указал, что Крым сейчас испытывает дополнительную "туристическую нагрузку, возникают очереди [к пунктам досмотра], об этом неоднократно заводили речь на совещаниях у президента, говорилось о том, что, конечно, главной задачей является обеспечить безопасность".

Теракт киевского режима на Крымском мосту "потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер, дополнительной работы", цитирует Пескова ТАСС.

В ночь на 17 июля киевский режим предпринял очередную атаку на Крымский мост. Пострадало дорожное полотно, опоры конструкции выдержали. В результате теракта украинских спецслужб погибли два человека — муж и жена, их 14-летняя дочь попала в больницу.

После случившегося зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к жестким действиям, подчеркнув, что террористы не понимают санкции, запугивания и прочие гуманные методы борьбы. Он предложил "взрывать их собственные дома и дома их родственников", уничтожив высшее руководство террористических формирований.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Туристы в Крыму
Туристы в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.