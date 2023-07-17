ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: В Москве капитально отремонтировали уже 99 поликлиник

13:02
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Сегодня открылись еще две детские поликлиники

Почти 100 столичных поликлиник капитально отремонтированы по новому стандарту. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сегодня приняли первых пациентов две детские поликлиники: в районах Левобережный и Северное Измайлово.

По словам мэра, головное здание ДГП №133 на ул. Смольная фактически было перестроено. "Поставили новейшее оборудование. Здесь ведут прием врачи-педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, хирург и другие специалист", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в этом здании медпомощь получают около 19 тысяч детей и подростков района Левобережный.

Первый филиал ДГП №122 на Щелковском шоссе обслуживает больше 14 тысяч пациентов. В поликлинике - самое современное оборудование, в том числе цифровой рентген, офтальмологическая аппаратура, хорошо оснащенный кабинет лор-врача.
 
Собянин подчеркнул, что капитальный ремонт проведен по новому московскому стандарту. Оборудование поликлиник интегрировано с единым медицинским цифровым пространством Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Поликлиника
Поликлиника
Детская поликлиника
Детская поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.