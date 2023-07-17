Собянин: В Москве капитально отремонтировали уже 99 поликлиник

Сегодня открылись еще две детские поликлиники

Почти 100 столичных поликлиник капитально отремонтированы по новому стандарту. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сегодня приняли первых пациентов две детские поликлиники: в районах Левобережный и Северное Измайлово.

По словам мэра, головное здание ДГП №133 на ул. Смольная фактически было перестроено. "Поставили новейшее оборудование. Здесь ведут прием врачи-педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, хирург и другие специалист", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в этом здании медпомощь получают около 19 тысяч детей и подростков района Левобережный.

Первый филиал ДГП №122 на Щелковском шоссе обслуживает больше 14 тысяч пациентов. В поликлинике - самое современное оборудование, в том числе цифровой рентген, офтальмологическая аппаратура, хорошо оснащенный кабинет лор-врача.



Собянин подчеркнул, что капитальный ремонт проведен по новому московскому стандарту. Оборудование поликлиник интегрировано с единым медицинским цифровым пространством Москвы.

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