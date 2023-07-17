Китай поддерживает Россию в стремлении сломить военный потенциал НАТО

Читатели китайского информационного портала Гуаньча поддержали ответ президента России Владимира Путина на решение американских властей о поставках на Украину кассетных боеприпасов.

"Преступные вещи Америка делает очень часто. Путин бросил им вызов", - поддержал Путина один из читателей.

При один из читателей китайского издания подчеркнул, что российский лидер выбрал "правильную" внешнеполитическую стратегию в отношении США и ЕС. По его словам, большая часть цивилизованных стран поддерживает правительство России в стремлении уничтожить НАТО.

Еще один читатель уличил действующего президента США Джо Байдена в ведении лицемерной политики по отношению к странам Ближнего Востока из-за предоставления киевскому режиму кассетных боеприпасов.

"Решение Байдена противоречит политики США на Ближнем Востоке", - заключил читатель.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что российские военные имеют право на зеркальный ответ в связи с применением Киевом кассетных боеприпасов в зоне СВО.

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