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В Лондоне связали атаку на Крымский мост с контрнаступлением ВСУ

13:19
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Взрыв на мосту произошел в ночь на 17 июля

Теракт украинских спецслужб на Крымском мосту свидетельствует о переходе украинского контрнаступления на новую ступень. Такое мнение в понедельник, 17 июля, высказал председатель спецкомитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд.
Украина вновь атаковала Крымский мост. Главное

Политик, комментируя атаку киевского режима на Крымский мост, признал, что это очередной виток эскалации конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

Контрнаступление ВСУ, начавшееся 4 июня, до сих пор не принесло результатов, которыми киевский режим мог бы похвалиться перед западными союзниками. При этом украинская армия несет ощутимые потери в живой силе и военной технике. Газета The New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что с начала так называемого контрнаступления украинские войска потеряли порядка 20% техники и вооружений.

Западные СМИ полагают, что украинским войскам при контрнаступлении мешает отсутствие поддержки с воздуха, а также глубокая сеть оборонительных сооружений, созданная ВС России. Из-за этого "ВСУ увязли".

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