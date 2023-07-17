Бразилия выступила против поставок оружия на Украину и санкций

Страна одобряет лишь меры, согласованные Совбезом ООН

Власти Бразилии традиционно выступают против односторонних санкций и отправки вооружений и военной техники сторонам украинского конфликта. Такое заявление сделал в понедельник, 17 июля, бразильский министр иностранных дел Мауру Виейра.

По словам политика, его страна традиционно выступает против односторонних санкций — признает только рестрикции, которые были одобрены Советом Безопасности ООН. Это историческая позиция бразильской внешней политики, подчеркнул министр.

Он также отметил, что Бразилия придерживается своей позиции не посылать оружие сторонам конфликта, сообщает РИА Новости.

Эта позиция бразильских властей была озвучена на фоне сообщений о том, что Евросоюз решил не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС — Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), запланированный на 17-18 июля в Брюсселе. По словам источников, во время подготовки к мероприятию возникли разногласия из-за попытки Евросоюза включить в итоговое заявление, текст которого пока еще не согласован, пункт с осуждением конфликта на Украине.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что направил специального посланника Селсу Аморима в Москву и Киев в целях поиска мирного урегулирования российско-украинского конфликта. По мнению да Силвы, "слишком мало людей говорят о мире", тогда как "срочно необходимо, чтобы Россия и Украина нашли общий путь к миру".

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