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Семь поездов между Москвой и Крымом задерживаются из-за ЧП

13:29
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Перевозчик делает все возможное, чтобы войти в график

Семь поездов сообщением Москва-Крым задерживаются из-за ЧП на Крымском мосту.
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По данным на 12:30 мск, отправившиеся из столицы 15 июля поезда №174 "Москва - Евпатория" и №177 "Москва - Симферополь" задерживаются более чем на пять часов.

Выехавшие 16 июля поезда №028 "Москва - Симферополь" и №175 "Москва - Симферополь" задерживаются более чем на четыре часа и один час соотвественно.

Отправившийся 16 июля из Крыма поезда №178 "Симферополь - Москва" задерживается более чем на четыре часа, №092 "Севастополь - Москва" - более пяти часов, №176 "Симферополь - Москва" - более трех часов.

"Просим обратить внимание: мы делаем все возможное, чтобы войти в график. Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться", - говорится в сообщении.

Информация оперативно обновляется в Telegram-канале перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

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