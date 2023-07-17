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В Турции призвали отказаться от доллара в торговле с Россией и Ираном

14:01
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Турецкий политик анонсировал отказ от доллара

Власти Турции планируют отказаться от доллара в торговле энергоресурсами с Россией и Ираном. Об этом в интервью Aydınlık заявил руководитель отдела экономической политики страны Хакан Топкурулу.   

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"Мы можем легко разработать метод обмена товарами с такими странами, как Россия, Иран и Ирак, из которых мы поставляем энергоносители, отменив доллар", - заявил Топкурулу. 

При этом политик подчеркнул, что переход к модели производственной экономики позволит Турции в ближайшее время отказаться от потребности в иностранной валюте. По его словам, такие радикальные меры в экономической сфере страны позволят устранить структурные проблемы, которые уже на протяжении нескольких десятилетий являются главным барьером на пути возникновения нового "экономического чуда".

Ранее в Банке России сообщили, что за первые шесть месяцев текущего года внешний долг страны снизился на 33 млрд долларов. По данным регулятора, на сегодняшний день сумма долга по внешним обязательствам России составляет порядка 347 млрд долларов.

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