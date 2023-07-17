Зюганов осудил теракт на Крымском мосту

Он призвал максимально сплотить общество

Итоги законотворческой деятельности Коммунистической партии России и главные задачи в новом политическом сезоне озвучили сегодня на пресс-конференции в Москве. Бессменный председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов начал своё выступление с осуждения теракта на Крымском мосту.

"Один миллион нацистов-бандеровцев сумели прокомпостировать мозги всем остальным гражданам, и уже в течение почти пятисот дней они ведут войну под руководством натовских офицеров против русского мира. Мы должны прекрасно понимать, что эта война требует максимально отмобилизовать ресурсы. И мы всё делали для того, чтобы реализовать эту программу. Вторая задача – максимально сплотить общество. Общество можно сплотить только на позитивных идеях и конструктивной программе", - заявил Зюганов.

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