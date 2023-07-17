Великобритания ввела санкции против Любимовой и Кравцова

Лондон вновь расширил черный список

Еще 13 россиян оказались в перечне персональных санкций британского правительства. Об этом в понедельник, 17 июля, рассказали в Министерстве финансов Великобритании.

В черный список Лондон внес министра просвещения России Сергея Кравцова, министра культуры Ольгу Любимову, руководителя военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, советника главы Донецкой Народной Республики по правам ребенка Элеонору Федоренко.

Помимо этого рестрикции введены в отношении международного детского центра "Артек" в Крыму, сообщает "Интерфакс".

После начала Россией специальной военной операции на Украине британские власти ввели и неоднократно расширяли антироссийские санкции.

При этом постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Лондону было бы крайне жаль снижать уровень дипломатических отношений с Россией. По ее словам, "когда настанет момент, когда Россия, наконец, уведет свои силы из Украины, будет очень важно заново отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения".

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