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Эрдоган: зерновая сделка "ушла в историю"

13:54
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Соглашение было "образцом дипломатического успеха"

Турция до последнего момента предпринимала усилия по сохранению зерновой сделки.
Кремль объявил о фактическом прекращении зерновой сделки

Однако сегодня она ушла в историю как образец дипломатического успеха, с таким заявлением в понедельник, 17 июля, выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что намерен обсудить детали сделки с российским коллегой Владимиром Путиным. Эрдоган уверен, что в Москве хотят ее продлить.

"Благодаря этой инициативе было отправлено более 33 миллионов тонн зерна. Я считаю, что Путин хочет, продлить сделку", - сказал Эрдоган в ходе пресс-конференции в аэропорту имени Ататюрка перед его вылетом в Саудовскую Аравию.

17 июля истек срок договоренностей по зерновой сделке. Москва официально уведомила Анкару, Киев, а также секретариат ООН о приостановке участия в договоре. Россия незамедлительно вернется к соглашению, как только касающиеся ее договоренности будут выполнены, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Власти ФРГ призвали Россию продлить зерновую сделку и обеспечить ее долгосрочное действие, передает РИА Новости.

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