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Мальдивы исключили размещение у себя иностранной военной базы

14:23
  • понедельник
  • 17 июля 2023

В государстве до 1976 года находилась база британских ВВС

Возможность появления иностранной военной базы на территории Мальдивской республики исключена, поскольку это запрещено конституцией страны. Такое заявление в понедельник, 17 июля, сделал министр иностранных дел государства Абдулла Шахид.

На одном из атоллов Мальдив до 1976 года существовала база королевских британских ВВС. Однако в настоящее время появление подобной базы исключается, подчеркнул Шахид.

Министр также указал, что Мальдивы и Россия связаны очень хорошими отношениями, уровень сотрудничества с Москвой находится на высоком уровне. Шахид направил приглашение российскому коллеге Сергею Лаврову посетить островное государство в удобное для него время и ждет этого визита, сообщает ТАСС.

Ранее постоянный представитель Великобритании при НАТО Дэвид Куорри уверял, что Североатлантический альянс не планирует принимать в свои ряды государства Индо-Тихоокеанского региона. Он заявил, что члены альянса не собираются "переносить" его в Индо-Тихоокеанский регион, но подчеркнул важность готовности НАТО к угрозам из любой точки планеты.

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