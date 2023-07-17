В Москве нашли мать брошенного на улице годовалого мальчика

В подробностях происшествия разбираются следователи

Прокуратура выясняет обстоятельства, при которых на северо-востоке Москвы под окнами жилого дома был обнаружен годовалый мальчик. На первый взгляд казалось, что ребёнка просто оставили на земле. Но когда полицейские установили личность матери, та призналась, что сын выпал из окна четвертого этажа.

В тесно заставленной мебелью комнате - беспорядок. В кроватке - игрушки и детские вещи. На кадрах оперативной съемки 24-летняя мать годовалого малыша, найденного жителями дома под окнами в палисаднике. Дверь сотрудникам полиции женщина открыла не сразу, а спустя несколько часов. Вниз к ребенку не спускалась.

"Пояснила, что находилась с мальчиком в квартире. Уснула, оставив ребенка без присмотра. В результате ребенок выпал из окна с 4-го этажа. Данная версия проверяется. Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту контролируются прокуратурой", - сообщила Людмила Нефедова, руководитель пресс- службы прокуратуры Москвы.

Вопросов о том, что же всё-таки случилось с малышом, эта версия вызвала, пожалуй, больше, чем что-то прояснила. Когда, услышав детский плач, соседи выглянули из окна, мальчик уже был внизу. Лежал на чьей-то кофте, головой на пакете с продуктами. Был почти голым в одном подгузнике со следами земли на ножках. Однако выглядел вполне здоровым. Его осмотрели сотрудники скорой помощи и забрали в одну из столичных больниц. От произошедшего местные жители в ужасе. Уверяют: их дом благополучный, семьи приличные. Женщину с годовалым ребенком здесь даже не видели.

Падал ли ребенок из окна или мать для чего-то могла инсценировать падение, ещё предстоит выяснить. По некоторым данным, в вечер происшествия родители ребенка находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и теперь сами не понимают толком, что произошло. Теперь они понесут ответственность - пока по статье за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и защите прав и интересов детей.

Как рассказала уполномоченная по правам ребенка в Москве, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Его дальнейшую судьбу будут определять органы опеки.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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