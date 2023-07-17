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Собянин: Новая школа в Орехово-Борисово Южном откроется к началу учебного года

15:20
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Она построена по индивидуальному проекту

Современное пространство! В понедельник Сергей Собянин осмотрел новую школу, которую должны открыть уже 1 сентября на Ясеневой улице. Кроме того, в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово - на месте бывших промзон и незаконных свалок - создают большой и уютный парк - комфортную территорию для отдыха местных жителей.
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Будущая первоклассница Милана внимательно изучает свою первую школу. Девочка с гордостью осматривает будущее место учёбы. Её мама и старший брат, который в этом году переходит в 9 класс, тоже смотрят на новые кабинеты с нескрываемым восторгом. Признаются, в такое здание будет хотеться ходить учиться.

Школа действительно нетипичная. Построена по индивидуальному проекту. Кабинеты универсальные, а, главное, оснащены современным оборудованием. Все теоретические знания ученики смогут закрепить на практике в обустроенных лабораторно-исследовательских комплексах и мастерских.

"Здесь у нас два спортзала, дающие любые возможности, два стадиона, всё входит в состав одной школы. И, естественно, у нас здесь много направленностей – это и медицинские классы, это и ИТ-полигоны, это и робототехника", - пояснил Денис Лопатин, и.о директора школы ГБОУ №1636 "Ника".

В современной школе есть всё, чтобы раскрыть детские таланты. Актовый зал на 500 мест оборудован современной артистической техникой, в том числе для съемок фильмов и постановок спектаклей в рамках проектов "Кино в московской школе" и "Школьный театр". Для будущих чемпионов есть физкультурно-спортивная зона. Там дети будут играть в футбол, баскетбол, волейбол, заниматься гимнастикой и легкой атлетикой.

Первые ученики – а это почти 800 человек – сядут за парты уже первого сентября. А будущие школьники ходят в соседнее здание. Детский сад на 345 мест открыли в прошлом году. Благоустраивают рядом и пойму рек Шмелевка и Кузнецовка. Сергей Собянин осмотрел парк с уникальной концепцией. Прогулочные маршруты здесь проложены по оригинально вписанным в пейзаж приподнятым на сваях мосткам. Можно гулять на свежем воздухе, не причиняя вред окружающей природе.

"Тут и тротуары комфортные сделаны, чтобы для природы, для экологии защита. Поднятые над землей тротуарчики. Главное, чтобы она потом эксплуатировалась, убиралась хорошо", - отметил Собянин.

Для маленьких жителей обустроят 9 детских площадок. Для любителей активного отдыха – 26 спортивных зон со скейтпарком, памп-треком и полем для игры с мячом. Просьбы местных жителей тоже услышали. В парке разобьют 45 пикниковых зон с беседками, лавочками и столами, а также заработают два специальных места для выгула собак.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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