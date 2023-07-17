Московские мультистобалльники рассказали о подготовке к ЕГЭ

В этом году столичные школы участвовали в пилотном проекте и по-другому готовили выпускников к госэкзаменам

Большинство выпускников московских школ смогут поступить в вуз своей мечты - об этом рассказал в своём блоге Сергей Собянин. Старшеклассников, которые получили 100 баллов по одному предмету, стало больше на 45 %. Но главное: средний балл вырос почти по всем дисциплинам на 13 %. Немалую роль сыграло нововведение - практикумы по подготовке к ЕГЭ, которые помогли школьникам достойно подготовиться к испытаниям.

Химические соединения, реактивы и кислоты - здесь Кирилл чувствует себя в своей стихии, поскольку планирует стать медиком - сейчас поступает на стоматолога. А до этого два года готовился к единым госэкзаменам по русскому, биологии и химии. Ответы на некоторые задания приходилось искать экспериментальным путем - например, проверить на практике, какое из веществ окрасит яичный белок.

Привычные манипуляции с пробирками, колбами, и химическими веществами - в итоге правильный ответ найден. От контакта с гидроксидом меди белок приобрел фиолетовый оттенок. Поменялся цвет и от азотной кислоты.

Кирилл оказался в числе московских мультистобалльников - задания по всем трем экзаменам выполнил без единой ошибки. И хоть и готовился усиленно, но такого не ожидал.

"Не поверил, думал, меня разыгрывают, может, какая-то ошибка. Но потом пришли результаты на мос.ру, и уже тогда я понял, что это правда, на самом деле. Долгое время не верилось и не мог это принять, что у меня три сотни", - сказал Кирилл.

Только "сотки" после каждого экзамена получала и Варвара. Она сдавала ЕГЭ по русскому, английскому и литературе. По всем предметам получила максимум баллов из возможных, без репетиторов.

"Мне не требовались, было достаточно того, что давала школа и просто самостоятельно было удобнее готовиться. После февраля стало немного посвободнее, вторая половина дня практически полностью освободилась, я в театр могла сходить, например", - говорит Варвара.

Все дело в том, что в этом году московские школы участвовали в пилотном проекте и по-другому готовили выпускников к единым госэкзаменам.

"Была серьезная переработка образовательной программы, образовательного плана, учебного плана детей. И до 1 февраля были изучены и закончены все предметы базового уровня, и далее ребята занимались только предметами углубленного уровня изучения и практикумы по подготовке к ЕГЭ именно по тем предметам, которые они для себя выбрали", - пояснила Светлана Кочеткова, заместитель директора по содержанию образования ГБОУ "Школа 1551".

Таким образом, ученики выпускных классов программу по большинству предметов прошли в ускоренном формате и смогли сосредоточиться на практикумах и интенсивах по подготовке к госэкзаменам. Такой подход позволил улучшить результаты и при этом не перегружать детей и педагогов.

"Практически по каждому предмету, по которому были организованы практикумы, есть ученики, которые получили максимальный балл. Это физика, химия, русский язык - традиционно. Участие в этом проекте - хороший опыт, мы надеемся, что сможем продолжить его в следующем году", - рассказала Юлия Тельная, заместитель директора школы №1517, учитель химии.

Теперь выпускникам, набравшим максимум баллов, можно выдохнуть - они гарантированно поступают в любой топовый вуз столицы. И могут оказаться на высоте - в буквальном смысле и пролететь над Москвой-рекой по канатной дороге. Такой бонус для отличников действует до 27 июля.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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