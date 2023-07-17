Как добраться в Крым: альтернативные маршруты для объезда Крымского моста

Проехать на автомобиле по мосту нельзя

Минтранс России дал рекомендации, как можно попасть и покинуть Крым в объезд Крымского моста.

В настоящий момент по Крымскому мосту ходят только поезда, в ближайшее время их расписание войдет в график. Для оперативной перевозки пассажиров назначены дополнительные составы:

№ 6805/6806 Анапа (отправление в 12:30) – Тамань (13:58) – Керчь (14:38);

№ 6807/6808 Керчь (отправление в 14:53) – Тамань (15:33) – Анапа (17:00);

№ 6811/6812 Анапа (отправление в 19:55) – Тамань (21:25) – Керчь-Южная Новый Парк (21:46);

№ 6809/6810 Керчь-Южная Новый Парк (отправление в 19:16) – Тамань (19:39) – Анапа (21:08).

Автомобильное движение по Крымскому мосту пока не осуществляется. Альтернативные пути объезда - это проезд по территориям новых регионов или через Керченскую паромную переправу.

Переправа возобновила свою работу с 10 утра 17 июля. Она осуществляет перевозку только грузовых автомобилей, а также рейсовых автобусов с пассажирами.

Туристы, которые хотят ехать на легковом автомобиле, могут выбрать маршрут по территориям новым регионов или пересесть на поезд. Личный автомобиль можно оставить на стоянке, расположенной у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская.

Ссылка на сухопутный маршрут от Ростова-на-Дону до Джанкоя по новым российским территориям опубликована в Telegram-канале "Главный мост". Он проходит через Мариуполь, Приморск и Николаевку. Маршрут будет работать круглосуточно, местные власти временно отменили действие комендантского часа.

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