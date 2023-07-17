Политикам потребуются десятилетия для восстановления военного потенциала

Военно-промышленный комплекс стран ЕС показал неспособность к быстрой адаптации в условиях продолжительного конфликта, передает Financial Times со ссылкой на официальное заявление главы регионального отделения Ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности ЕС Яна Пье.

Как отметил политик, большая часть европейских чиновников, принимая ключевые решения относительно региональной безопасности, предпочитает не обращать внимание на продолжающийся украинский кризис. По его словам, недальновидная политика западных стран привела к полному истощению оборонно-промышленного потенциала ЕС.

При этом авторы публикации подчеркнули, что европейским политикам потребуются десятилетия для выхода на довоенный уровень ВПК. Утоняется, что военизированные дивизии стран ЕС всего за 16 месяцев участия в полномасштабном конфликте превратились "во второсортные военные объединения".

Ранее военные аналитики информагентства Reuters заявили, что на данный момент в Германии нет ни одной готовой к реальному бою дивизии.

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