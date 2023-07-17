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Володин: Киев мог использовать зерновой коридор для атаки на Крымский мост

14:42
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Политик поддержал прекращение зерновой сделки

Гуманитарный коридор, согласованный в рамках черноморской продовольственной инициативы, регулярно используется для прикрытия террористических атак киевского режима. Такое заявление сделал в понедельник, 17 июля, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

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Политик написал в своем Telegram-канале, что нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту в ночь на 17 июля был совершен вновь под прикрытием зернового коридора безопасности.

Москва потребует от парламентов других государств признания недопустимости использования зерновой сделки для террористических атак, а Госдума поддерживает прекращение зерновой сделки в этих условиях, подчеркнул Володин.

Киевский режим не в первый раз использует зерновой коридор для боевых действий, ранее Украина пыталась ударить по базе Черноморского флота России в Севастополе, используя гуманитарные коридоры, однако атаку успешно отразили российские военные.

Однако Киев отрицает, что использовал зерновой коридор для атаки на базу Черноморского флота. Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Москва своими обвинениями пытается дискредитировать Киев.

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