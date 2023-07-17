МИД России объявил официальную дату прекращения зерновой сделки

Москва не считает возможным ее сохранение

Российская сторона возражает против дальнейшего продления зерновой сделки, о чем 17 июля были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел России.

Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование совместного координационного центра в Стамбуле.

Без участия России черноморская продовольственная инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля, сообщается на официальном сайте МИД.

16 июля последнее судно в рамках зерновой сделки при посредничестве Организации Объединенных Наций покинуло одесский порт. Борт следует под турецким флагом.

17 июля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена. По словам чиновника, Россия незамедлительно вернется к соглашению, как только касающиеся ее договоренности будут выполнены.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что гуманитарный коридор, согласованный в рамках черноморской продовольственной инициативы, регулярно используется для прикрытия террористических атак киевского режима. В таких условиях зерновая сделка не могла быть пролонгирована, отмечал политик.

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