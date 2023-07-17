Средства ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow и снаряды HIMARS

Также уничтожены 19 беспилотников

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила три ракеты Storm Shadow и три снаряда HIMARS.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке военного ведомства.

Помимо этого, ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток предпринимали безуспешные попытки наступления донецком и краснолиманском направлениях. Российская армия отбила 15 атак противника. Потери Украины на двух направлениях составили до 380 военнослужащих и 19 единиц техники, в том числе иностранного производства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"