Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака

Стрельцам стоит избегать расточительности и чрезмерного самомнения

Овны

Проведите этот день без излишних нагрузок – они сейчас могут подорвать ваше здоровье. Занимайтесь самыми спокойными, комфортными делами без спешки и суеты.

Тельцы

Вам не удастся сегодня отдохнуть в тишине – в вашем доме будет максимально шумно. Звезды советуют прогуляться после работы по парку, чтобы снять напряжение.

Близнецы

Продолжается благоприятное время для заработков. Будьте активны и выбирайте только прямые дороги – подковерные интриги и серые схемы вам сейчас только навредят.

Раки

Вам придется заниматься бумагами или провести весь день в поездках. Не планируйте на вечер важных дел - нужно будет хорошенько восстановиться и отдохнуть.

Львы

Вы окажетесь в эпицентре событий: о вас говорят, вам пишут, звонят. Следите за тем, чтобы интерес к вашей персоне не нарушал личных границ, защищайте свое пространство.

Девы

Не пытайтесь достучаться до окружающих или любимого человека – каждый сейчас на своей волне. Повторите попытки позже, а пока занимайтесь исключительно личными делами.

Весы

Обострение хронического заболевания или сильная усталость – звезды предупреждают о возможности такого сценария. Не переутомляйтесь сегодня, берегите себя.

Скорпионы

Вам будет сложно найти общий язык с миром, так что не время штурмовать вершины. Лучше уделите внимание партнеру – личная жизнь сама себя не улучшит!

Стрельцы

Расточительность и чрезмерное самомнение могут сыграть с вами злую шутку. Удача на стороне скромных и практичных представителей знака, которые умеют сказать себе "стоп".

Козероги

Бывают моменты, когда наши действия бесполезны – надо просто переждать. Именно такая ситуация сейчас у представителей вашего знака: принимайте события такими, какие есть.

Водолеи

Вы можете оказаться на перепутье: семья или работа, карьера, бизнес? Будьте осторожны, если дорожите и тем, и другим, принимайте только взвешенные решения.

Рыбы

Кажется, вы растерялись и не знаете, куда двигаться дальше. Это не только о жизненных целях, но и о маршрутах поездок, отношениях – вам нужна пауза, чтобы разобраться.

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