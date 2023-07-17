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Бразилия намерена увеличить товарооборот с Россией

15:16
  • понедельник
  • 17 июля 2023

В 2022 году товарооборот между странами составил порядка 10 млрд долларов

Товарооборот России и Бразилии имеет большой потенциал для дальнейшего роста. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявила глава МИД Бразилии Мауру Виейра.  

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"Необходимо добиваться прогресса в торговых отношениях, которые имеют большой потенциал для роста", - заявила Виейра. 

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что за прошлый год товарооборот между Россией и Бразилией установил новый рекорд, приблизившись к отметке в 10 млрд долларов. По ее словам, профильные ведомства двух стран предпринимают все усилия для постепенного наращивания объема продаж.

Она также добавила, что на сегодняшний день товарооборот двух стран в основном сосредоточен на реализации химических удобрений и продукции сельского хозяйства.    

Ранее глава МИД Бразилии Мауру Виейра заявила, что власти страны продолжают выступать против односторонних санкций и отправки тяжелого вооружения на Украину.   

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