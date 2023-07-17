Собянин: Благоустройство пойм рек Шмелевки и Кузнецовки завершится в августе

Проект был разработан с учетом мнения местных жителей

Сергей Собянин осмотрел ход работ по созданию нового парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки, которые расположены в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово. Работы там должны завершиться к сентябрю.

Проект по созданию нового парка был разработан с учетом пожеланий местных жителей. Он предусматривает устранение препятствий для свободного прохода людей, очистку и реабилитацию территории, а также создание новых функциональных зон и площадок. Будут обустроены девять детских площадок.

Также создадут 26 спортивных площадок. Кроме того, в парке появятся 45 пикниковых зон с беседками, столами и скамейками, две площадки для выгула собак и 10 голубятен.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"