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Собянин: Благоустройство пойм рек Шмелевки и Кузнецовки завершится в августе

15:02
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Проект был разработан с учетом мнения местных жителей

Сергей Собянин осмотрел ход работ по созданию нового парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки, которые расположены в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово. Работы там должны завершиться к сентябрю.

Проект по созданию нового парка был разработан с учетом пожеланий местных жителей. Он предусматривает устранение препятствий для свободного прохода людей, очистку и реабилитацию территории, а также создание новых функциональных зон и площадок. Будут обустроены девять детских площадок.

Также создадут 26 спортивных площадок. Кроме того, в парке появятся 45 пикниковых зон с беседками, столами и скамейками, две площадки для выгула собак и 10 голубятен.

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