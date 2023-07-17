ВС России отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении

Уничтожено более 300 украинских военнослужащих

Тринадцать атак украинских войск отразили подразделения Южной группировки ВС России на Донецком направлении. Уничтожено более 300 боевиков ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным Конашенкова, уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман", 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Новоегоровки в ЛНР, а также Краматорска и Водяного в ДНР.

Как сообщил генерал на брифинге, в результате боев уничтожено до 320-ти украинских военнослужащих. Также слаженными действиями артиллерии и авиации поражены две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, польское самоходное орудие "Krab" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

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