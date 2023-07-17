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ВС России отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении

15:07
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Уничтожено более 300 украинских военнослужащих

Тринадцать атак украинских войск отразили подразделения Южной группировки ВС России на Донецком направлении. Уничтожено более 300 боевиков ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС России отразили за сутки три атаки на краснолиманском направлении
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По данным Конашенкова, уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман", 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Новоегоровки в ЛНР, а также Краматорска и Водяного в ДНР.

Как сообщил генерал на брифинге, в результате боев уничтожено до 320-ти украинских военнослужащих. Также слаженными действиями артиллерии и авиации поражены две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, польское самоходное орудие "Krab" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

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