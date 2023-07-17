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В России усилят контроль за рейсами из Египта

15:38
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Эту меру предпримут из-за выявления там неизвестного заболевания

Роспотребнадзор усилит контроль за авиарейсами из Египта после регистрации в стране случаев неизвестного заболевания, схожего по симптомам с лихорадкой денге. Об этом в понедельник, 17 июля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Россиян, планирующих отдых в Египте, предупреждают о необходимости соблюдать меры предосторожности в целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, переносимых насекомыми.

Если по возвращении состояние здоровья ухудшилось, необходимо обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия, сообщает "Интерфакс".

В России между тем выявили несколько случаев сибирской язвы у людей. Сначала в больницу Кызыла госпитализировали одного заболевшего, затем число инфицированных возросло до четырех. У мужчин резко поднялась температура, появилась тошнота и боли в животе. Как выяснилось, они ели внутренние органы инфицированной лошади.

Въезд в скотоводческое хозяйство, где произошел инцидент, ограничен. Здесь круглосуточно дежурят полиция, Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Ветеринарная служба установила дезинфекционный барьер: все въезжающие и выезжающие машины подлежат обязательной обработке. Создан оперативный штаб, который занимается ликвидацией последствий вспышки сибирской язвы.

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