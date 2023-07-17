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Путин передал привет участвующим в СВО сибирякам

15:15
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Президент встретился с главой Иркутской области

Президент России Владимир Путин в понедельник, 17 июля, провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.
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Кобзев рассказал, что военнослужащие из его региона пообещали не подвести в ходе спецоперации, а также заверил, что "сибиряки — надежные ребята", которые всегда отличались упорством, смелостью, храбростью.

Президент отметил, что в этом нет сомнений, это крепки ребята. Путин попросил Кобзева "привет им всем передавайте", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин отметил заслуги бойцов СВО во время церемонии вручения государственных наград, которую проводит в Кремле. Он заявил, что "сопричастность судьбе родной страны, готовность защищать национальные интересы всегда отличали характер русского народа". Президент подчеркнул, что все участники специальной военной операции России на Украине, независимо от национальной принадлежности, сражаются за всю нашу страну.

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