Байдену выгодно обострение конфликта

Некомпетентные политические решения действующей администрации президента США Джо Байдена способны привести к эскалации конфликта на Украине за считанные минуты. Об этом в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Для американской элиты неким преимуществом было то, что они могли играть жизнями людей, при этом не подвергая своих граждан опасности, но это, как я уже говорил, может резко измениться всего за одну или две минуты", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что недальновидная политика Белого дома рано или поздно приведет к обострению украинского кризиса. По его словам, американские власти утратили контроль над развитием ситуации на Украине.

Он также добавил, что политическое руководство США намеренно усугубляет ситуацию в регионе для получения выгоды в виде заключения прямых контрактов с ведущими странами Европы на поставку сланцевого газа.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление ВСУ закончится физическим устранением президента Украины Владимира Зеленского.

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