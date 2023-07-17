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Путин в прямом телеэфире проведет совещание по Крымскому мосту

15:36
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Запланирован доклад вице-премьера Хуснуллина с места происшествия

Вечернее совещание президента России Владимира Путина по ситуации с Крымским мостом будет транслироваться в прямом эфире. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля добавил, что на совещании ожидается доклад вице-премьера Марата Хуснуллина. Он сегодня отправился на место происшествия, передает ТАСС.

Ранее Песков заявил, что Путин поручил организовать ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту. Президент России утром принял доклады о последствиях террористической атаки на Крымский мост. Глава государства выслушал руководителя ФСБ Бортникова, министра транспорта Савельева, главу Крыма Аксенова и вице-премьера Хуснуллина

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