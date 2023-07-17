Что происходит на Крымском мосту после теракта ВСУ

Железнодорожное сообщение возобновлено

Владимир Путин получил доклады директора ФСБ, министра транспорта и главы Республики Крым о последствиях террористической атаки ВСУ на Крымский мост. Вечером, как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства проведет специальное совещание. В результате удара погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Движение автомобилей по мосту закрыто. Железнодорожное сообщение к этому часу возобновлено.

Алена с мужем и тремя детьми, как и сотни других автомобилистов, в этот момент была на мосту. По данным Национального антитеррористического комитета, ВСУ использовали беспилотные надводные аппараты. Удар нанесли в три часа ночи.

На Украине не могли не знать, что в эти дни на въезде перед Крымским мостом скопилось много автомобилей. Но Киев жертвы среди мирного население никогда не останавливали.

В результате атаки поврежден автомобиль. В машине находилась семья из Белгородской области. Выжила только 14-летняя девочка. Предварительный диагноз – черепно-мозговая травма. Вертолет санавиации эвакуировал пострадавшую в краевую больницу.

Криминалисты тщательно изучили место взрыва, собрали осколки. Данные предварительного осмотра от водолазов – опоры целы. Повреждено дорожное полотно. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

В регион вылетел вице-премьер Марат Хуснуллин, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Владимир Путин поручил организовать работы по движению транспорта, обеспечить помощь и содействие людям, находящимся в пути.

Автомобильное движение по Крымскому мосту остановлено. Есть альтернативный маршрут через новые регионы России. Можно переждать на полуострове – для туристов открыты десять пунктов размещения. Кто-то предпочитает не менять планы.

Железнодорожное сообщение прерывалось на некоторое время. Но с 9 утра составы начали нагонять расписание. Автомобилисты, следующие в Крым, могут оставить личный транспорт на стоянке у вокзала Тамани и продолжить путь на поезде. Пассажирские автобусы направляют в порт.

С утра паромная переправа заработала в штатном режиме. На маршруте сейчас три судна. Они курсируют по короткому плечу. За один рейс могут перевезти до 30 грузовых машин и порядка 45-50 легковых.

Власти заверили, что проблем с обеспечением полуострова не возникнет. Есть запасы топлива. В достатке продовольствие и промышленные товары.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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