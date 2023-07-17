Самолет Су-25 упал в море в районе Ейска

Погибших нет

Самолет упал в море в Краснодарском крае в районе города Ейск. Об этом в понедельник, 17 июля, рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

По словам собеседника ТАСС, пилот успел катапультироваться, его вытащили из воды и проводят реанимационные мероприятия. Жертв и разрушений на земле нет.

По сведениям Telegram-канала Shot, предварительная версия причины происшествия — техническая неисправность. Пилот катапультировался, как только самолет начал терять высоту, его доставили на берег в бессознательном состоянии.

Министерство обороны России пока не подтверждало эту информацию и не давало каких-либо комментариев. Однако в оперштабе заявили, что на месте работают сотрудники оборонного ведомства и специальных служб, которые устанавливают причины падения самолета.

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