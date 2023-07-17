Байден признал провал украинского контрнаступления

ВС России нанесут сокрушительное поражение украинской армии уже к концу лета. Об этом в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

"Я все еще полагаю, что Украина буквально потеряет способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета, началу осени. Они на верном пути к этому", - заявил Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что провал украинского контрнаступления начинают признавать не только высокопоставленные командиры ВСУ, но и западные спонсоры режима Зеленского. По его словам, на днях американский президент Джо Байден в ходе очередного брифинга заявил, что Киев утратил большую часть наступательной техники в зоне СВО.

Он также добавил, что политическое руководство США приняло решение о поставках на Украину кассетных боеприпасов для "спасения" провального контрнаступления ВСУ.

Ранее ветеран армии США Ноктис Дрейвен заявил, что военная тактика президента России Владимира Путина позволила показать всему миру истинное лицо главы киевского режима Владимира Зеленского.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"