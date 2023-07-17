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GT: Запад не хочет быть втянутым в конфликт с Россией

16:30
  • понедельник
  • 17 июля 2023

США не доверяют Зеленскому

Страны Запада не планируют принимать Украину в НАТО из-за страха быть втянутыми в конфликт, передает издание "Хуаньцю шибао".  

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Авторы публикации подчеркнули, что "прохладное" отношение западных стран к потенциальному вступлению Украины в НАТО является показателем недоверия к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и страха быть втянутыми в прямую конфронтацию с Россией.  

Как отметили в издании, руководство НАТО делает все возможное для ограничения рамок военного конфликта на территории Украины. Уточняется, что присоединение Киева к военно-политическому блоку приведет к неминуемой эскалации конфликта.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что ВС России нанесут сокрушительное поражение ВСУ уже к концу лета. По его словам, украинские военные уже утратили способность проводить крупномасштабные операции.    

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