Погранслужба Белоруссии перехватила украинский шпионский дрон

Беспилотник вел разведку приграничной территории

Украинский беспилотник нарушил государственную границу Белоруссии. Как сообщили в Госпогранкомитете республики, Киев продолжает провокационные действия. Дроны намеренно засылаются через границу и ведут разведку приграничной территории.

По данным пограничников, инцидент зафиксирован 16 июля в Брагинском районе. Украинский дрон перехватили гомельские пограничники. Пограничный наряд выполнял задачи по охране границы на реке Днепр, когда обнаружил беспилотный летательный аппарат, который незаконно пересек границу с территории Украины.

Как заявили в погранкомитете, белорусские пограничники применили радиоэлектронное ружье. Квадрокоптер принудительно посадили на воду.

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