Прекращение зерновой сделки: причины и перспективы

В западных СМИ началась антироссийская истерия

Россия сегодня вышла из черноморской зерновой инициативы. Причина - невыполнение пунктов документа, которые касались нашей страны. Западные политики в один голос начали стенать, что таким образом Москва ставит под угрозу продовольственную безопасность в мировом масштабе. И ни слова о том, что именно их действия вынудили Россию так поступить.

Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает гуманитарный коридор в Северо-Западной акватории Чёрного моря" – вот основное содержание дипломатических нот, которые Москва направила всем участникам "зерновой сделки". ООН и Анкару уведомили напрямую. Киеву документ передали через Минск. Сухогруз, направляющийся в Роттердам, стал последним судном, покинувшим порт Одессы, в рамках соглашения. В западных СМИ - антироссийская истерия. Мир пугают глобальным голодом:

"Россия приостанавливает беспрецедентную зерновую сделку, которая позволяет зерну поступать с Украины в страны Африки, Ближнего Востока и Азии, где голод представляет собой растущую угрозу, а высокие цены на продукты питания привели к тому, что все больше людей оказались за чертой бедности".

Но это откровенное вранье! Общий объем поставленного в беднейшие страны продовольствия едва достигал 3%! Основная же масса шла в общем-то не бедствующим европейцам. В частности, в Италию и Испанию. Там зерно перерабатывали и продавали. Создавая искусственный дефицит на рынке. Соседние ж с Украиной страны, наоборот, наводнила дешёвая и некачественная сельхозпродукция, которую ввозили по железной дороге. В итоге многие государства Восточной Европы вынуждены были вводить эмбарго на украинское зерно.

Пахотные земли Киев еще несколько лет продал западным промышленным гигантам. Которые и получали прибыль от продажи вроде бы украинской сельхозпродукции. Так что понятно, за кого на самом деле переживают в Белом доме.

"Если они откажутся от продления сделки, то остальной мир решит, что Россия отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым продовольствием по доступным ценам. И я думаю, что это будет стоить Москве огромных денег. Ей придется столкнуться с огромными дипломатическими издержками", - заявил Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности.

Пока, правда, издержки несёт исключительно Запад. Стоимость зерновых фьючерсов на Чикагской бирже к концу дня подскочила на 4%! А потому в европейских столицах заметно нервничают. Берлин и Вена призывают Москву одуматься. А президент Эрдоган заявил, что "зерновая сделка ушла в историю" - оказалось, неточность перевода.

Зерновую сделку заключили чуть меньше года назад и дважды продлевали. По сути, это пакет соглашений. ООН гарантировала России снятие ряда ограничений на поставку продовольствия. В частности, удобрений. Кроме того, Россельхозбанк должны были вновь подключить к международной расчётной системе SWIFT.

Ни одно из этих условий выполнено не было. А аммиакопровод вообще взорвали. "В течение года реализации "черноморской инициативы" киевский режим не брезговал под прикрытием морского гуманитарного коридора и судоходства совершать провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов", - указали в МИД России.

Впрочем, от самой идеи "зерновой сделки" Россия не отказывается. "Как только наши условия будут выполнены – Москва вернется к реализации соглашения" – подчёркивают в Кремле. Ну а проблему мирового голода и нехватки продовольствия Россия, в отличие от стран Запада, действительно намерена решать. Например, бесплатно направляя зерно в беднейшие страны, а также заключив двусторонние контракты на поставку продовольствия. Ожидается, что эту тему обсудят на предстоящем саммите "Россия - Африка".

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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