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Захарова: Киев нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников через свои посольства

16:49
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Страны ЕС закрывают глаза на действия украинских дипломатов

Украинские власти нарушают основополагающие положения Венской конвенции, вербуя иностранных наемников через посольства за рубежом. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Деятельность украинских посольств в ряде государств, вербующих граждан этих государств и иностранцев для участия в боевых действиях против России, грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях", – заявила Захарова.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что действия украинских властей нарушают действующие законодательства стран ЕС, поскольку большинство европейских стран преследует по закону граждан, занимающихся вербовкой наемников. По ее словам, попытка отечественных дипломатов привлечь внимание западных регуляторов к открытому нарушению законов Европейского союза осталась без результата.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные наблюдают значительный рост активности иностранных ЧВК в зоне СВО.    

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