Хуснуллин оценил возможность возобновления движения через Крымский мост

Решение будет принято через пару часов

Опоры железнодорожной части Крымского моста не пострадали в результате теракта. Водолазы завершают обследование конструкций, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас эксперты оценивают состояние опор автомобильной части моста.

Вице-премьер отметил, что ничего страшного с конструкцией не произошло. Все будет отремонтировано и восстановлено.

Хуснуллин добавил, что сам лично спускался вниз, чтобы оценить масштаб работ. Проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта. В ближайшее время пройдет совещание, на котором наметят план действий. Решение о запуске автомобильного движения через мост будет принято через пару часов, приводит слова вице-премьера РИА Новости.

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