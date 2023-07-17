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Spiegel: данные спецслужб ФРГ и США утекли в Сеть

17:19
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Утечка произошла на онлайн-платформе по проверке файлов на наличие вирусов VirusTotal

Крупная утечка данных сотрудников американских и немецких спецслужб произошла на онлайн-платформе по проверке файлов на наличие вирусов VirusTotal, передает издание Der Spiegel.  

Утечка из Пентагона нанесла ущерб отношениям США с их союзниками
В Сети оказались более миллиона секретных документов польской армии

По данным издания, в число затронутых инцидентом структур вошли не только американские, но и немецкие ведомства. Уточняется, что среди слитых в Сеть значатся данные Агентства национальной безопасности США, а также Службы военной контрразведки ФРГ и секретного подразделения немецкой Федеральной разведывательной службы.

При этом в издании подчеркнули, что представители Федерального управления по информационной безопасности Германии уже подтвердили утечку и рекомендовали сотрудникам профильных ведомств страны приостановить загрузку данных на платформу VirusTotal.

Ранее сообщалось, что в Сети оказались более миллиона секретных документов польской армии. По данным интернет-портала onet.pl, в интернете в общем доступе оказались свыше 1,7 млн секретных документов ВС Польши.

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