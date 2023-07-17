В Венгрии призвали мировых лидеров не допустить разделения мира на блоки

Политики должны развивать социокультурное сотрудничество между странами

Политические лидеры ведущих держав должны не допустить разделения мира на военно-политические блоки. Об этом в ходе выступления на заседании Экономического и Социального Совета ООН заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Если мир разделится на блоки, мы не сможем выполнить задачи, связанные с охраной окружающей среды и борьбой с изменением климата", - заявил Сийярто, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что мировые лидеры ведущих континентальных держав должны предпринять попытку наладить связи между ключевыми геополитическими игроками. По его словам, отмена "блокового мышления" позволит политикам принимать "здравые" решения.

Он также добавил, что социокультурное сотрудничество стран позволит найти ответы на глобальные вызовы современности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет. По его словам, украинские власти не имеют самостоятельности в принятии ключевых политических решений.

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