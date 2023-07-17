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Российские войска сорвали попытку прорыва ВСУ на Запорожском направлении

17:37
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Обстановка стабильно напряженная

Украинские войска предприняли попытку прорыва в районе Времевского выступа. ВС России сорвали планы противника, сообщил в врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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Как написал Балицкий в Telegram, обстановка на Запорожском направлении контрудара ВСУ остается стабильно напряженной.  Подразделения ВСУ сконцентрировали усилия на восстановлении боеспособности.

На Времевском направлении противник предпринял попытку прорвать передний край российской обороны, но не добился успеха. Бойцы 58-й армии и батальона Судоплатова выявили украинскую разведгруппу, отсекли пути отхода противника и ликвидировали его.

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