Моряка с собакой спасли после долгого дрейфа в Тихом океане

Они питались сырой рыбой и пили дождевую воду

История счастливого спасения в Тихом океане. У берегов Мексики рыбаки подобрали моряка и его собаку. Путешественники дрейфовали больше двух месяцев.

Австралиец Тим Шеддок и питомец Биллу направлялись из Мексики во французскую Полинезию, когда их застал сильный шторм. Лодка получила сильные повреждения, в том числе вышла из строя и система навигации.

Всё это время экипаж питался сырой рыбой и пил дождевую воду. Дрейфующее судно заметили с вертолёта, который сопровождал рыболовецкий траулер.

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