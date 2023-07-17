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GT: США отправят кассетные боеприпасы ВСУ для отсрочки неизбежного поражения Украины

17:59
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Байден пытается "спасти" режим Зеленского

Решение действующей администрации президента США Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы является отсрочкой неизбежного поражения контрнаступления ВСУ, передает издание Global Times.  

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Авторы публикации подчеркнули, что американские власти приняли решение отправить ВСУ кассетные боеприпасы для "спасения" режима Владимира Зеленского от неминуемого поражения. Уточняется, что в результате использования таких боеприпасов в зоне СВО Украина превратится в "очередной Ирак или Вьетнам".

По словам военных аналитиков, политическое руководство США решилось на такой отчаянный шаг из-за несостоятельности американского оборонно-промышленного комплекса. Обозреватели издания отметили, что регулярные поставки тяжелого вооружения на Украину привели к полному истощению военной промышленности США.

Ранее журналисты издания Global Times заявили, что западные страны не планируют принимать Украину в НАТО из-за страха быть втянутыми в конфликт.

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