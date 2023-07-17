Байден пытается "спасти" режим Зеленского

Решение действующей администрации президента США Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы является отсрочкой неизбежного поражения контрнаступления ВСУ, передает издание Global Times.

Авторы публикации подчеркнули, что американские власти приняли решение отправить ВСУ кассетные боеприпасы для "спасения" режима Владимира Зеленского от неминуемого поражения. Уточняется, что в результате использования таких боеприпасов в зоне СВО Украина превратится в "очередной Ирак или Вьетнам".

По словам военных аналитиков, политическое руководство США решилось на такой отчаянный шаг из-за несостоятельности американского оборонно-промышленного комплекса. Обозреватели издания отметили, что регулярные поставки тяжелого вооружения на Украину привели к полному истощению военной промышленности США.

Ранее журналисты издания Global Times заявили, что западные страны не планируют принимать Украину в НАТО из-за страха быть втянутыми в конфликт.

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