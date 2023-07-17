Москва назвала окончательным решение об окончании действия зерновой сделки

Никаких переговоров не планируется

Москва не намерена менять свое решение об окончании действия зерновой сделки. Оно окончательное, подчеркнул первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский отметил: никаких дальнейших переговоров о возможном продлении черноморской инициативы не ведется и не планируется. При этом США и ЕС уже призвали Москву вернуться к участию в сделке.

О прекращении действия договоренностей по вывозу украинского зерна ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что часть договоренностей, касающаяся России, д сих пор не выполнена. В Госдуме, в свою очередь, уточнили: с точки зрения Москвы основной целью зерновой сделки была помощь голодающим странам. Россия и дальше, несмотря на прекращение зерновой сделки, будет помогать этим странам – в частности, африканским - и выстраивать с ними экономические связи, передает ТАСС.

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