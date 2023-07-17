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Москва назвала окончательным решение об окончании действия зерновой сделки

18:02
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Никаких переговоров не планируется

Москва не намерена менять свое решение об окончании действия зерновой сделки. Оно окончательное, подчеркнул первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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Полянский отметил: никаких дальнейших переговоров о возможном продлении черноморской инициативы не ведется и не планируется. При этом США и ЕС уже призвали Москву вернуться к участию в сделке.

О прекращении действия договоренностей по вывозу украинского зерна ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что часть договоренностей, касающаяся России, д сих пор не выполнена. В Госдуме, в свою очередь, уточнили: с точки зрения Москвы основной целью зерновой сделки была помощь голодающим странам. Россия и дальше, несмотря на прекращение зерновой сделки, будет помогать этим странам – в частности, африканским - и выстраивать с ними экономические связи, передает ТАСС.

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