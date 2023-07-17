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В ЕС предложили ввести совместные закупки газа на постоянной основе

18:27
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Страны будут участвовать в соглашении добровольно

Страны ЕС рассматривают возможность осуществления совместных закупок природного газа на постоянной основе, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на официальный документ.

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По данным источника, чиновники профильного комитета Еврокомиссии предложили использовать механизм закупки природного газа на постоянной основе. Уточняется, что участие стран ЕС в соглашении будет осуществляться на добровольной основе.

При этом эксперты издания подчеркнули, что соглашение станет обязательным для всех стран ЕС в случае возникновения нового энергетического кризиса. В издании отметили, что во многом предложенные ЕК меры направлены на диверсификацию поставок энергоносителей в условиях полного отказа от природного газа из России.

Ранее в Министерстве торговли Японии сообщили, что власти страны планируют создать глобальный резерв природного газа. По данным Bloomberg, чиновники планируют обсудить идею о создании соглашения на предстоящей конференции производителей и потребителей СПГ в Токио. 

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