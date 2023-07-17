В ЕС предложили ввести совместные закупки газа на постоянной основе

Страны будут участвовать в соглашении добровольно

Страны ЕС рассматривают возможность осуществления совместных закупок природного газа на постоянной основе, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на официальный документ.

По данным источника, чиновники профильного комитета Еврокомиссии предложили использовать механизм закупки природного газа на постоянной основе. Уточняется, что участие стран ЕС в соглашении будет осуществляться на добровольной основе.

При этом эксперты издания подчеркнули, что соглашение станет обязательным для всех стран ЕС в случае возникновения нового энергетического кризиса. В издании отметили, что во многом предложенные ЕК меры направлены на диверсификацию поставок энергоносителей в условиях полного отказа от природного газа из России.

Ранее в Министерстве торговли Японии сообщили, что власти страны планируют создать глобальный резерв природного газа. По данным Bloomberg, чиновники планируют обсудить идею о создании соглашения на предстоящей конференции производителей и потребителей СПГ в Токио.

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