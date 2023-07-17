В США назвали смертоносное оружие СВО

О нем редко упоминают

Смертоносное оружие специальной военной операции на Украине, о котором редко упоминают в прессе – противотанковые мины. Эффективность этого боеприпаса оценил обозреватель американского издания 19FortyFive Крис Осборн.

Как пишет эксперт, использование мин может привести к значительным задержкам в продвижении наступающих сил. Ведь, чтобы расчистить путь для войск, необходимо задействовать устройства обнаружения, передовые группы обнаружения и разведки.

По данным Осборна, российские и украинские войска применяют по меньшей мере 13 типов противотанковых мин. Поскольку мины замедляют продвижение, войска становятся более уязвимыми для атак: замедлившиеся подразделения легче отследить с помощью спутников или дронов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"