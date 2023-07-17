Путин провел совещание по ситуации с Крымским мостом. Главное

Президент заслушал доклады и дал поручения

Ситуацию с Крымским мостом президент сегодня обсудил на специальном совещании. Владимир Путин назвал атаку дронов "очередным террористическим актом киевского режима". И поручил ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Глава государства подчеркнул - ответ со стороны России, безусловно, будет.

На связи с главой государства главы регионов - республики Крым, Краснодарского края и Херсонской области. Не месте работает вице-премьер Марат Хуснуллин. Президент требует подробных докладов о ситуации на Крымском мосту.

"Как известно, сегодня ночью на мосту был совершён очередной террористический акт. Погибли мирные граждане, ранен и остался без родителей ребёнок: семья ехала в Крым из Белгородской области. Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, её родственникам, и взять этот вопрос на контроль. Из-за теракта серьёзно повреждено дорожное полотно на нескольких пролётах Крымского моста, в результате на время было прекращено и автомобильное, и железнодорожное движение", - заявил Путин.

Поезда по Крымскому мосту снова могут проехать - железнодорожная часть исправна. Для автомобилей пока дорога закрыта.

"Строители-проектировщики проводят обследование, работают водолазы, могу сообщить, что, по предварительным данным, повреждения опор нет. Это очень хорошая информация. Мы ожидали худшего. Опоры в нормальном состоянии. Планируем сегодня до 24 часов ночи завершить укрепление целой поврежденной опоры, организуем заграждения", - сообщил Марат Хуснуллин.

На подъездах к мосту организованы перехватывающие парковки, работает паромная переправа, но в приоритете грузовой транспорт, который везет продукты и другие товары.

В Краснодарском крае предлагают в приоритетном порядке отправить на паромах в Крым легковые автомобили с жителями полуострова. Президент дал указание оказать всемерную поддержку людям, которые из-за перекрытия движения оказались в трудном положении. Выводы следует сделать и силовым структурам, тем, кто обеспечивает безопасность Крымского моста.

"Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены. С учётом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта", - заявил Путин.

Президенту доложили: полностью восстановить первую автомобильную нитку Крымского моста планируется к 15 сентября. Вторая часть будет готова к 1 ноября. А прямо сейчас на месте работает правительственная комиссия, которая в круглосуточном режиме решает все оперативные вопросы.

"Ситуация в целом ясна. Все знают, что делать. Рассчитываю на то, что работа будет организована ритмично. Слаженно. Приведет к нужному нам результату. В завершение хочу сказать. Произошедшее – это очередной теракт киевского режима. Это преступленное бессмысленное с военной точки зрения. Поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", - отметил Путин.

Пётр Вершинин, Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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